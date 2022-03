Calciomercato, Pep Guardiola ha scelto il big | Allarme Milan

Pep Guardiola punta il big del Milan in vista del prossimo mercato estivo

Il Milan sta volando in campionato, anche grazie alla pesante vittoria della settimana scorsa contro il Napoli e adesso è lanciato per lo scudetto, nonostante l’Inter abbia ancora una partita in meno.

Tra i protagonisti del club rossonero ovviamente merita una sottolineatura particolare Theo Hernandez che sta trascinando il Milan con prestazioni sontuose e numeri importanti, 4 gol e 5 assist. Il terzino francese si è ormai imposto come uno dei migliori del campionato italiano e non solo. Anche le ottime prestazioni in Nations League con la Francia gli hanno dato una visibilità importante anche in campo internazionale. Sono diversi i top club ad aver messo gli occhi su di lui, in particolare il Manchester City, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

Il Manchester City ha scelto Theo Hernandez

Pep Guardiola vuole un top player sulla corsia di sinistra per colmare quel vuoto lasciato dai troppi infortuni di Mendy. Il tecnico spagnolo ha provato ad adattare anche Cancelo in quel ruolo ma vorrebbe un mancino naturale che possa alzare ulteriormente il livello della squadra.

Theo Hernandez è un perno del Milan di Stefano Pioli e ha ancora un contratto fino al 2024. Per questa ragione i rossoneri chiedono una cifra molto alta, di circa 50 milioni di euro, per lasciarlo partire. Una cifra molto alta ma non irraggiungibile, viste le possibilità economiche del Manchester City. Theo Hernandez ha dimostrato grande attaccamento alla maglia del ‘Diavolo’ in questi anni ma dopo Hakimi l’anno scorso, passato dall’Inter al Psg, anche il francese potrebbe avere il desiderio di compiere il grande salto della sua carriera.