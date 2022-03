Svolta Juventus, lo scambio può cambiare tutto: doppio addio

Il calciomercato della Juventus, in vista della prossima estate, può registrare uno scambio a sorpresa: lo scenario

Sampdoria, Salernitana e Villarreal prima dello scontro diretto contro l’Inter, decisivo nella corsa scudetto. La Juventus di Massimiliano Allegri ha ben chiari i prossimi ostacoli stagionali, con la sfida di Champions League che chiarirà le ambizioni bianconere per il prosieguo del cammino europeo degli uomini di Allegri. Le attenzioni dei vertici bianconeri sono, tuttavia, già orientati a quella che sarà certamente una sessione di calciomercato pronta a riservare non poche sorprese.

In questa situazione ed in questo particolare momento, il Chelsea rischia un immobilismo fino ad ora mai preventivato. Ed in prospettiva futura che le cose per i ‘Blues’ potrebbero peggiorare. Il blocco del mercato e le sanzioni da poco comminate al patron Roman Abramovich, complicano al momento l’idea di agire sia in entrata che in uscita nella prossima sessione di calciomercato.

Scambio e doppio ko: la Juventus rischia

Una situazione che, da qui a giugno, potrebbe anche cambiare ponendo per la squadra di Tuchel non poche necessità tra le entrate. Nei piani del Chelsea c’è la caccia ad un nuovo terzino ed uno dei profili in cima alla lista della società londinese vi è un nome che, da tempo, piace alla Juventus. Si tratta di Renan Lodi, laterale brasiliano in scadenza nel 2025 con l’Atletico Madrid e che potrebbe cambiare casacca il prossimo giugno.

L’idea del Chelsea sarebbe quella di proporre uno scambio a Simeone, con un altro dei nomi che la ‘Vecchia Signora’ ha seguito a lungo per la corsia mancina di Allegri. Marcos Alonso, valutato 15 milioni di euro, sul piatto, più un ricco conguaglio che possa eguagliare la valutazione fatta dall’Atletico Madrid di Renan Lodi: non meno di 30 milioni.

Situazione dunque in divenire, uno scenario che se si concretizzasse porterebbe ad un doppio ko per la ricerca di un erede di Alex Sandro da parte della Juventus: Renan Lodi e Marcos Alonso possono quindi allontanarsi definitivamente dall’approdare nella Torino bianconera.