Conference League, Roma corsara in Olanda: decide Sergio Oliveira

Roma ospite del Vitesse per l’andata dei playoff di Conference League

Trasferta olandese per la Roma, impegnata nell’andata dei playoff di Conference League. Gli uomini di Josè Mourinho, rientrato in panchina dopo aver passato due turni in tribuna per squalifica in Serie A, hanno vinto 1-0 sul campo del Vitesse.

Partita equilibrata nella prima frazione, chiusa magistralmente in vantaggio dai giallorossi: la zampata allo scadere di Sergio Oliveira ha permesso alla Roma di entrare in campo in vantaggio nella seconda frazione di gioco. Nella ripresa, lo stesso Oliveira, è stato espulso per somma di ammonizioni. Un’assenza pesante in vista del ritorno, in programma giovedì 17 marzo allo Stadio Olimpico di Roma.

Vitesse-Roma, tabellino del match di andata dei playoff di Conference League

Vitesse-Roma 0-1 Sergio Oliveira 46′