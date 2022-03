Calciomercato, sfida Juventus-Atalanta per un talento

Con i tristi eventi che stanno coinvolgendo Russia e Ucraina si è di fatto aperta un’altra finestra di calciomercato

Con la nuova formativa varata dalla FIFA i calciatori militanti nei campionati russi e ucraini hanno la possibilità di trasferirsi a parametro zero fino al 30 giugno. Questa novità, fondata su un evento che sta segnando negativamente la storia, può però rivelarsi un’interessante opportunità per il mondo del calcio.

Tra i vari nomi intriganti per i club di Serie A c’è sicuramente quello di Maycon dello Shakhtar Donetsk. Si tratta di un centrocampista centrale brasiliano, classe ’97 e molto dotato dal punto di vista tecnico.

Maycon ha già all’attivo 21 presenze tra campionato e Champions League, la maggior parte giocate da titolare. Con De Zerbi, grande amante del palleggio, svolge proprio i compiti canonici del regista, dettando tempi di gioco e garantendo ordine alla manovra. Uno di quei giocatori non molto appariscenti per quanto riguarda le statistiche (nessun gol e un solo assist), ma sempre fondamentale negli equilibri di una squadra.

Maycon, è sfida tra Atalanta e Juventus

Tra le squadre che hanno ancora slot liberi per gli extracomunitari in Serie A emergono Atalanta e Juventus. Stando a quanto riporta ‘Calciomercato.it‘, sarebbero ore calde per il trasferimento di Maycon, adocchiato però anche da club spagnoli e portoghesi.

Sicuramente l’emergenza che sta attanagliando il centrocampo bianconero potrebbe essere in parte contenuta ritornando sul mercato, prendendo un giocatore importante sia a livello numerico che qualitativo. Anche la Dea, però, è sempre alla ricerca di occasioni di mercato e riuscire ad accaparrarsi un giocatore come Maycon a zero rappresenterebbe un vero e proprio affare.

Sempre secondo ‘Calciomercato.it‘, il giocatore parrebbe pronto a trasferirsi subito in un campionato europeo. Juventus e Atalanta stanno monitorando attentamente la situazione, ma anche in Spagna, dove non si vivono ottimi periodi dal punto di vista economico, si fiuta l’affare.