Panchina in bilico, tre italiani in corsa: non c’è solo Gattuso

Visti i recenti risultati, il club potrebbe cambiare subito allenatore. Gattuso e non solo: tre tecnici italiani in cima alla lista

L’attuale stagione in Serie A sta vedendo non poche sorprese, soprattutto al vertice dove Inter, Milan e Napoli non smettono di stupire, alternandosi in vetta alla classifica. Un’annata che da qui a fine stagione può ancora stupire. Un discorso differente riguarda invece la Premier League che vede il Manchester City grande favorito sul Liverpool per il trionfo in campionato: una situazione che, nella parte bassa della classifica invece, rischia di vedere uno scossone in panchina.

Si tratta dell’Everton di Frank Lampard, reduce dalla cinquina incassata dal Tottenham di Antonio Conte e che è molto vicina alla zona retrocessione. Serve quindi uno scossone, visto che gli inglesi nelle ultime nove giornate di Premier hanno portato a casa solo 4 punti. Un bottino misero che può costare caro a Lampard, il cui futuro sarà deciso nelle prossime due partite (contro Wolverhampton e Newcastle). In tal senso, tra i candidati a succedere all’ex centrocampista del Chelsea, vi sarebbe Rino Gattuso.

Post Lampard, l’Everton pensa anche a Cannavaro

L’allenatore calabrese non è però l’unico nome caldo: può scattare una vera e propria corsa a tre tutta italiana. In corsa c’è anche Fabio Cannavaro, svincolato dopo l’avventura cinese e pronto a fare ritorno in panchina. L’ex campione del mondo è tuttavia affiancato, oltre che da Gattuso, da una figura di grande esperienza per la successione di Frank Lampard.

Si tratta di Claudio Ranieri, che lo scorso gennaio ha salutato il Watford dopo sole 14 partite sulla panchina degli inglesi. L’allenatore romano può quindi rappresentare la scelta di carisma ed esperienza per provare a risollevare le sorti dell’Everton.

La parola passa al campo, con Lampard chiamato a vincere e convincere, per difendersi dalla tripla minaccia italiana per la panchina della squadra inglese.