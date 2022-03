Decisione presa, Conte lo fa fuori: Juventus e Milan ne approfittano

Juventus e Milan continuano a lavorare in vista della prossima stagione per colpi di assoluto livello: idea dalla Premier

Può già dire addio ad Antonio Conte con l’ipotesi assalto dalla Serie A: Juventus e Milan sono molto interessate all’ex Barcellona.

Come riportato dall’edizione odierna de “The Sun” il giocatore del Tottenham, Emerson Royal, potrebbe dire già addio agli Spurs in estate dopo nemmeno un anno dal suo arrivo in Premier League. Il club inglese potrebbe ascoltare le offerte per il terzino brasiliano, dopo il trasferimento al Tottenham ad agosto per 26 milioni di sterline.

Ora il suo futuro sarebbe già altrove con Antonio Conte che darebbe anche l’ok per la sua cessione.

Calciomercato Juventus e Milan, assalto ad Emerson

Così Juventus e Milan continuano a lavorare in vista della prossima stagione per arrivare a colpi da urlo davvero importanti. Emerson Royal è stato seguito a lungo anche dai club italiani prima anche del suo arrivo in Premier League. Finora ha collezionato 17 partite nel campionato inglese, ma ha perso il posto da titolare in favori di Matt Doherty dopo che è stato criticato per le sue prestazioni insufficienti. In caso di addio di Emerson, il Tottenham potrebbe pensare al suo sostituto con Forest Djed Spence. Idea suggestiva per le big della Serie A per arrivare al colpo sulla corsia esterna.