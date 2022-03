Il super scambio tra top che lascia la Juventus delusa

Il possibile scambio manda fuori gioco la Juventus: i due centrocampisti potrebbero cambiare casacca, lasciando i bianconeri a mani vuote

In tempi di difficoltà economiche che riguardano un po’ tutti i club, gli scambi diventano gli affari più propizi per le società calcistiche.

Un calciatore che non si trova a suo agio in un club, potrebbe tornare a splendere da un’altra parte e magari la controparte fare lo stesso a maglie invertite.

Ecco perché anche la prossima estate sarà segnata da possibili scambi anche tra rivali in campo europeo. Lo sono assolutamente Chelsea e Real Madrid che condividono l’ambizione di trionfare in Europa: i Blues lo hanno fatto lo scorso anno e sono già con un piede ai quarti di Champions quest’anno; i Blancos, invece, devono ribaltare l’1-0 subito in trasferta contro il Psg, impresa non certo semplice. Proprio tra Londra e Madrid potrebbe essere imbastito uno scambio per la prossima estate, con la Juventus spettatrice delusa.

Nella squadra di Ancelotti, Casemiro ha perso la centralità che si era guadagnato nei mesi scorsi. Non tanto nel presente, in quanto resta uno dei titolarissimi del Real, ma per il progetto futuro. Con il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe anche essere ceduto ed ecco nascere la possibilità di uno scambio.

Calciomercato Juventus, lo scambio Casemiro-Jorginho spiazza i bianconeri

Casemiro potrebbe essere proposto proprio al Chelsea dove un altro centrocampista vive un periodo non semplice. Dopo essere stato protagonista della trionfante scorsa stagione, Jorginho nelle ultime uscite ha perso la maglia da titolare. Tuchel lo ha tenuto in panchina nella sfida Champions contro il Lille e anche nella finale di Carabao Cup è entrato solo nei supplementari.

Casemiro–Jorginho potrebbe essere lo scambio in grado di dare nuovo vigore ai due calciatori e accontentare le società in ballo. Non la Juventus che riceverebbe una doppia ‘beffa’: i bianconeri, infatti, seguono da tempo sia Jorginho che Casemiro e vedrebbero sfumare in un colpo solo due obiettivi di mercato.