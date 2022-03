Coppa Italia, Fiorentina ‘tradita’ da Venuti: autogol in pieno recupero e ko

Al ‘Franchi’, nella seconda semifinale di Coppa Italia, la Juve vince in pieno recupero grazie ad uno sfortunato autogol di Venuti



Clima rovente, e non per le condizioni atmosferiche, al ‘Franchi’, per Fiorentina-Juventus, match d’andata della seconda semifinale di Coppa Italia. I padroni di casa le provano davvero tutte, senza però riuscire a vincere la resistenza dei bianconeri, che in un’occasione devono anche ringaziare il palo, che li salva a Perin battuto.

Il grande protagonista della serata, Dusan Vlahovic, si vede solo in un’occasione: bravo Terracciano a smanacciare in angolo. Quando tutto sembrava convogliare verso un pareggio, in pieno recupero Lorenzo Venuti, difensore viola, mette dentro la propria porta un cross di Cuadrado che non sarebbe stato raccolto da alcun attaccante bianconero. La Juve espugna così il ‘Franchi’ ipotecando il pass per la finale.

Coppa Italia, il tabellino di Fiorentina-Juventus 0-1

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola (1′ st Venuti), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli (39′ st Duncan); Ikoné (39′ st Gonzalez), Piatek (20′ st Cabral), Saponara (20′ st Sottil)

A disposizione: Dragowski, Rosati, Terzic, Amrabat, Maleh, Callejon, Egharebva.

Allenatore: Italiano

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, de Ligt, De Sciglio; Marley (1′ st Cuadrado), Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Kean (14′ st Morata), Vlahovic

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Stramaccioni, Soulè, Miretti.

Allenatore: Allegri

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

MARCATORE: 46′ st autorete Venuti (J)

NOTE: Ammoniti: Bonaventura, Milenkovic, Torreira (F); Pellegrini, De Sciglio (J). Recupero: 1’pt, 3′ st.