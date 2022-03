Simeone fa tremare l’Inter: arriva l’offerta per il top player

L’Inter inizia a tremare in vista del calciomercato estivo, visto l’assalto a uno dei suoi top player: Simeone presenta l’offerta

È crisi vera in casa Inter in quest’ultimo mese. I nerazzurri infatti stanno affrontando un periodo difficile dopo un anno in cui tutto è andato per il meglio. In campionato, come in Champions League e in Coppa Italia, faticano ad arrivare le vittorie e soprattutto i gol.

Nel frattempo la società inizia a pensare anche al calciomercato estivo, dove potrebbe esserci bisogno di un nuovo sacrificio importante, come quelli di Lukaku e Hakimi fatti un anno fa. Per questo motivo ad approfittarne potrebbe essere l’Atletico Madrid, che avrebbe messo nel miro un top player nerazzurro e sarebbe pronto a presentare l’offerta per acquistarlo.

Inter, Simeone punta Lautaro Martinez: pronta l’offerta per il ‘Toro’

Il calciomercato estivo potrebbe cambiare molti equilibri in casa Inter, e potrebbe essere costretta dal Fair Play finanziario a dover sacrificare un altro top player. Uno di questi potrebbe essere Lautaro Martinez, che negli ultimi tempi fatica ad andare in rete, così come tutta la sua squadra nelle ultime quattro partite.

Nel frattempo sulle sue tracce sembrerebbe esserci l’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, i ‘Colchoneros’ potrebbero dire addio a Luis Suarez, Joao Felix e Antoine Griezmann, rivoluzionando completamente l’attacco. Così in estate potrebbero puntare sul ‘Toro’, mettendo sul piatto 70 milioni di euro che farebbero gola alle casse nerazzurre. Dunque Simeone fa tremare Inzaghi, poiché potrebbe strappare il top player nerazzurro in estate.