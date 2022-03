Ha firmato il contratto, l’annuncio è UFFICIALE: che ‘assist’ al Milan

Un calciatore seguito dal Milan ha ufficialmente cambiato il proprio sponsor, passando a Puma: ‘assist’ ai rossoneri in vista dell’estate

Il derby tra Milan e Inter in Coppa Italia non ha fatto altro che confermare il momento in calo delle due cugine lombarde. Ai punti avrebbe meritato di più la squadra guidata da Stefano Pioli, ma non si ricordano nitide occasione da gol da una parte e dall’altra. Lo scialbo risultato testimonia in pieno i 90 e passa minuti caratterizzati da noia e poche emozioni.

Uno scenario quasi deprimente che stona decisamente con le aspettative elevate di una semifinale di coppa. Al ritorno il ‘Diavolo’ potrà godere del vantaggio, seppur minimo considerando pure che si tratta di una stracittadina, di non doversi preoccupare della regola del gol in trasferta. Ma, nonostante il tecnico veda il bicchiere mezzo pieno dopo ieri sera, la prestazione – come l’ultimo periodo in generale – non può essere soddisfacente. L’obiettivo principale resta lo scudetto e c’è non poca preoccupazione in questo senso. Leao e compagni, infatti, hanno frenato più di una volta contro avversarie ampiamente alla loro portata in campionato. Inoltre sono evidenti alcune problematiche nella rosa, in particolare il ruolo di centravanti. Maldini e Massara, non a caso, si guardano attorno alla ricerca di qualche ghiotta opportunità in vista del calciomercato estivo.

Ufficiale il nuovo sponsor, accordo Depay-Puma: la scelta può favorire il Milan

Nella lista dei nomi attenzionati è presente Memphis Depay. La punta in forza al Barcellona, specialmente dopo l’arrivo di Aubameyang dall’Arsenal, non è centrale nei piani blaugrana. L’olandese, invece, vorrebbe recitare un ruolo da protagonista, di conseguenza l’addio ai catalani è una possibilità concreta. L’ex Lione, nel frattempo, ha stipulato un accordo con Puma, diventato ufficialmente il suo nuovo sponsor.

Il famoso brand, come noto, presenta un contratto col Milan e il dettaglio in questione potrebbe favorire un trasferimento in rossonero del calciatore nel prossimo futuro. D’altronde la carta d’identità di Ibrahimovic e Giroud costringe il club di Via Aldo Rossi a dover intervenire in fretta in quella zona di campo. E Depay, a certe condizioni, potrebbe rappresentare l’opzione giusta.