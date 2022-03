Antonio Conte, manager del Tottenham, vuole portare a Londra Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina di Italiano: le ultime notizie di calciomercato

Il Tottenham di Antonio Conte, dopo un buon inizio sotto la nuova guida tecnica, sta incontrando alcune difficoltà.

E’ un momento particolare per gli Spurs che stanno alternando prestazioni altisonanti, basti pensare alla pesantissima vittoria dell’Etihad Stadium contro il Manchester City di Pep Guardiola, a gare decisamente deludenti come la sconfitta di ieri in FA Cup contro il Middlesbrough. Insomma, non è la miglior fase della carriera, per risultati, di Antonio Conte che è però già al lavoro in vista della prossima estate di calciomercato per blindare la difesa della sua squadra e attenzione a un nome che arriva proprio dal campionato italiano di Serie A e, più precisamente, dalla squadra che stasera affronterà la Juventus, la Fiorentina. Stiamo parlando di Nikola Milenkovic, centrale difensivo serbo della Viola.

Originario di Belgrado, Milenkovic è un classe 1997 ed ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 25 milioni di euro. Il giocatore è in scadenza nel 2023 e ciò potrebbe ulteriormente abbassare il suo prezzo. Su di lui c’è la grande attenzione della Juventus di Massimiliano Allegri, ma anche il Milan di Stefano Pioli, che potrebbe perdere Alessio Romagnoli, a rischio di un addio a parametro zero in estate, visto il mancato rinnovo con i rossoneri.

Calciomercato, il Tottenham su Milenkovic: ecco il jolly

Il jolly del Tottenham per arrivare a Milenkovic senza spese folli potrebbe rispondere al nome di Steven Bergwijn. Anche lui classe 1997, l’esterno olandese non ha trovato molto spazio con Antonio Conte e potrebbe essere inserito nella trattativa con la Fiorentina, che non potrà molto forzare la mano vista l’imminente scadenza del contratto del giocatore serbo. Un jolly che mettere fuori causa la Juventus e che spiazzerebbe il Milan anche su un altro fronte, quello strettamente legato a Bergwijn, obiettivo di calciomercato dei rossoneri vista l’età, le caratteristiche e la situazione economica.