Occasione dal Chelsea: Milan e Juventus alla finestra

Occasione dal Chelsea tra mesi difficili e la situazione societaria che coinvolge Roman Abramovich. Milan e Juventus alla finestra

Anche il Chelsea deve fare i conti con la guerra scatenata in Ucraina da Vladimir Putin.

Roman Abramovich, vicino al presidente della Russia, ha già annunciato di aver affidato il club alla fondazione della società, e stando alle ultime indiscrezioni sarebbe già alla ricerca di nuovi acquirenti. La sua prima valutazione sembra però spropositata: 3 miliardi di euro per prelevare la proprietà dei ‘Blues’. Contestualmente, la delicata situazione del club potrebbe anche spingere diversi giocatori a guardarsi intorno, soprattutto quelli più in difficoltà con Thomas Tuchel. Possibile occasione anche in Serie A.

Calciomercato Milan e Juventus, occasione Werner dal Chelsea

Timo Werner è insieme a Lukaku il grande punto interrogativo del Chelsea campione d’Europa. L’attaccante tedesco sta vivendo una seconda stagione in maglia ‘Blues’ sulla scia della prima dal punto di vista personale: pochi gol e spesso in discussione e relegato in panchina dal tecnico tedesco. Potrebbe così approfittarne il Milan. Il club rossonero è alla ricerca di attaccanti per il post Ibrahimovic e Giroud e potrebbe fare un tentativo anche per l’ex Lipsia, che punta a rilanciarsi lontano da Londra. Werner è stato pagato oltre 50 milioni di euro dal Chelsea, ma la sua valutazione attuale è nettamente inferiore e la società inglese potrebbe anche aprire a formule vantaggiose. Intermediari potrebbero così offrirlo al Milan, ma anche alla Juventus che ha Morata ancora in bilico. Staremo a vedere.