Calciomercato, suggestione per Cristiano Ronaldo: resta in Premier

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United. L’ipotesi suggestiva è sempre in Premier League

La Juventus ha rimpiazzato Cristiano Ronaldo con cinque mesi di ritardo. Il nuovo numero 7, Dusan Vlahovic, è arrivato a gennaio anzichè ad agosto, ma sta riuscendo a colmare il vuoto a suon di gol. Il tutto mentre Cr7 non sta vivendo un momento esaltante con la maglia del Manchester United.

Lo United attualmente quarto in Premier – in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions – e allo stesso tempo può giocarsi una chance di approdare ai quarti della massima competizione europea, qualora dovesse battere l’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi all’Old Trafford. L’asso portoghese ha realizzato 15 gol tra Premier e Champions League, di cui soltanto uno nel 2022. Un momento negativo, dettato forse dal rapporto poco idilliaco con Rangnick, allenatore ad interim dei Red Devils.

La situazione potrebbe sfociare in una clamorosa partenza di Cristiano Ronaldo. Non mancano le pretendenti, nonostante i 37 anni appena compiuti. Secondo le indiscrezioni di mercato di ‘Todofichajes.com’, l’ex Juventus potrebbe restare a Manchester, sponda City.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo resta in Premier: ipotesi City con Guardiola

L’interesse e la stima di Pep Guardiola potrebbero essere decisivi nel passaggio di Cristiano Ronaldo dal Manchester United al Manchester City. L’allenatore spagnolo sarebbe pronto ad offrire un contratto annuale a Cr7, con l’opzione di rinnovo per un’altra stagione.

Molto dipenderà dalle volontà del portoghese, certamente lusingato dall’interesse di un grande club come il City. Non solo, i rivali dello United sono perennemente in corsa per il successo in Premier e per la vittoria della Champions League, differentemente dai Red Devils, indietro in campionato e tra le sfavorite per salire sul tetto d’Europa. Una carta in più per convincere Cristiano Ronaldo a lasciare il Manchester United.