Il vice Vlahovic dalla rivale: l’idea che non convince la Juventus

La Juventus è alla ricerca di un vice Vlahovic per il prossimo anno: proposto l’attaccante della rivale, l’idea non convince

Ai piedi di Vlahovic. La Juventus ha trovato il suo ‘tesoro’ con l’acquisto dell’attaccante serbo dalla Fiorentina. Il bomber in bianconero ha subito lasciato il segno, diventando elemento imprescindibile della formazione di Allegri.

L’impatto devastante del nuovo numero 7 juventino è testimoniato dalla trasferta di Empoli: senza la sua prestazione difficilmente sarebbero arrivati i tre punti, ripetendo un copione già visto prima del suo arrivo a Torino. Ora però c’è da migliorare l’intero pacchetto avanzato. Al di là delle questione ancora irrisolte di Dybala e Morata, la Juventus in estate interverrà in attacco.

L’idea di Allegri è di affiancare un attaccante di esperienza a Vlahovic, un calciatore che possa accettare la panchina ma che al tempo stesso possa essere mandato in campo in caso di necessità. Tra le suggestioni c’è anche Arnautovic che non sta facendo male con il Bologna, ma anche un altro attaccante della Serie A potrebbe fare al caso dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, idea Petagna come vice Vlahovic

Il nome è quello di Andrea Petagna, attaccante del Napoli, legato alla società azzurra fino al 2024. L’ex Atalanta e Spal non sta trovando grande spazio alle spalle di Osimhen e Mertens, ma quando chiamato in causa da Spalletti ha sempre dato il suo contributo. In stagione ha disputato 935 minuti segnando quattro gol.

Il suo ruolo alla Juventus sarebbe simile a quello rivestito nel Napoli: una ‘riserva’ in grado di entrare in campo quando c’è la necessità. Il nome di Petagna è stato proposto al club bianconero ma il profilo del 26enne di Trieste non convince la dirigenza della Juventus. Sia dal punto di vista tecnico che da quello economico, il profilo ricercato è un altro. Allegri vuole un calciatore dalla grande esperienza che possa spaccare le partite.

La società un acquisto low-cost, mentre il Napoli per Petagna non scenderebbe sotto i 15 milioni di euro. Suggestione quindi destinata ad essere archiviata, salvo cambi di programma che, a tre mesi dalla fine della stagione, non possono essere certo esclusi.