Vincenzo Italiano ha presentato il big match di Coppa Italia contro la Juventus in programma per domani sera e ha risposto anche alle domande su Dusan Vlahovic

La Fiorentina domani sera ospiterà al Franchi la Juventus nella semifinale di Coppa Italia. Tutti i riflettori saranno puntati sul ritorno a Firenze di Dusan Vlahovic ma Vincenzo Italiano in conferenza stampa non ha voluto soffermarsi sul serbo.

“Noi qualsiasi sarà l’avversario, qualsiasi formazione, sappiamo che dovremo essere squadra vera e affrontare così la Juventus. Ci vorrà grande maturità da parte della squadra. La preparazione è iniziata dopo la gara contro il Sassuolo, speravo con un umore diverso. So quanto è importante, per la città ma anche per noi. Sappiamo che domani dovremo affrontarla da squadra matura e che deve cercare nella prima partita di essere molto attenta a tutte le situazioni.

Lì davanti loro sono forti. Hanno frecce che possono fare male in ogni momento. Col Verona hanno segnato entrambi gli attaccanti, arrivano da 13 risultati utili in campionato e la mia preoccupazione è quella e non come verrà accolto un nostro avversario. Mi auguro che lo stadio spinga la squadra per ottenere un risultato positivo, quando la gente vuole qui diventa anche 13° uomo. Quando il clima diventa caldo, è bellissimo e questo mi aspetto”.

La frecciata di Vincenzo Italiano a Vlahovic

Tutto è incentrato sul ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze dopo poche settimane dal suo addio nel mercato di gennaio. La Fiorentina si consola con il rendimento di Piatek e col il primo gol, arrivato pochi giorni fa contro il Sassuolo, di Cabral. Certo è che Vlahovic ha lasciato il segno ma Vincenzo Italiano non intende soffermarsi su di lui come sottolinea in conferenza.

“La Juventus ha tantissime opzioni. La presenza di Vlahovic sinceramente non fa parte della preparazione alla partita e non rientra nelle mie preoccupazioni”.