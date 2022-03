Addio Serie A, vola in Mls: sfuma il colpo di Inter, Milan e Juventus

Milan, Juventus e Inter sono pronte per le semifinali di Coppa Italia. Intanto, arriva una notizia sul fronte mercato. Sfuma l’obiettivo

Settimana decisiva per il prosieguo dell’avventura in Coppa Italia di Inter, Milan e Juventus. Un appuntamento prestigioso, ago della bilancia della stagione. Mentre cresce l’attesa per le semifinali, arriva una notizia sul fronte mercato per le tre big, da tempo sulle tracce di un top player a centrocampo.

Si tratta di Sergi Roberto, veterano del Barcellona, prossimo alla scadenza contrattuale di giugno 2022. Dopo 14 stagioni e 422 presenze in blaugrana, sembra essere arrivato il momento dell’addio. Le tre italiane monitoravano la situazione poichè, nonostante i 30 anni di età, Sergi Roberto fa parte dei centrocampisti più forti a livello europeo dell’ultimo decennio. Stando alle indiscrezioni di Fichajes.com, lo spagnolo si starebbe accordando con un club della MLS.

Calciomercato, Sergi Roberto va in MLS: sfuma l’obiettivo di Milan, Inter e Juventus

Il derby di Milano e d’Italia, di mercato, non si gioca più. L’uomo seguito da Inter, Milan e Juventus sarebbe infatti molto vicino alla firma con i Los Angeles Galaxy, club che milita nella Major League Soccer. Un campionato diverso, in cui avrà la possibilità di continuare giocare a buoni livelli senza avere la pressione e l’ansia da risultato data dalla maglia blaugrana. Una ‘mazzata’ per le italiane e per i tifosi catalani, molto legati a Sergi Roberto poichè è uno dei giocatori attualmente ancora in rosa ad aver fatto parte del Barcellona che è salito sul tetto d’Europa.

Sfumato l’obiettivo a parametro zero, le milanesi e la Juve dovranno tuffarsi su altri obiettivi di mercato. Non mancano le occasioni ma molto dipenderà anche dall’esito della stagione in corso. Lo scudetto e la qualificazione alla Champions League possono cambiare notevolmente le strategie delle tre società.