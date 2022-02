Maxi scambio per de Ligt | La Juventus ha già deciso

Matthijs de Ligt nel mirino di molte big europee, nuova proposta recapitata alla Juventus con un maxi scambio

Nelle ultime settimane, ha preso in mano la retroguardia della Juventus, dimostrando tutto il suo valore. Soprattutto dall’aggiustamento della fase difensiva è partita la riscossa dei bianconeri, che al momento hanno consolidato la quarta posizione e sognano, chissà, di riaprire addirittura i giochi scudetto. E Matthijs de Ligt è senza dubbio tra i protagonisti.

Il difensore olandese ha confermato le sue doti nell’ultimo periodo, anche se su quelle non potevano esserci molti dubbi. Un leader difensivo capace di sopperire all’assenza di Bonucci e Chiellini, a volte anche di entrambi, un giocatore di cui la Juventus non vorrebbe assolutamente privarsi. Ma i rumours del mercato incombono come sempre, soprattutto nel caso di un assistito di Mino Raiola. Non si possono mai dormire sonni tranquilli quando sullo sfondo c’è uno degli agenti più potenti del pianeta calcio. Lo stesso Raiola, del resto, ha più volte annunciato che su de Ligt c’è l’interessamento di svariati club e che, con il contratto in scadenza nel 2024, la prossima estate potrebbe essere quella giusta per cambiare maglia. E c’è già una società che muove i primi passi e avanza una proposta intrigante.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid ci prova per de Ligt giocando la carta Morata

L’Atletico Madrid, alle prese con un processo di rinnovamento, vorrebbe a tutti i costi mettere le mani su un difensore del genere. Per ottenere il sì della Juventus, i ‘Colchoneros’ proporrebbero un maxi scambio, con il cartellino di Alvaro Morata e con quello del laterale difensivo mancino Renan Lodi. Un profilo, quest’ultimo, che sarebbe gradito ai bianconeri, vista la necessità di rimpiazzare Alex Sandro che appare arrivato a fine ciclo. A Torino, però, sarebbero orientati per il no. L’Atletico valuterebbe infatti 35 milioni Morata, come da accordi per il riscatto, e 30 milioni Lodi, per un importo totale di 65 milioni. Valutazione decisamente insufficiente per la Juventus, per la quale il cartellino di de Ligt è almeno intorno ai 90 milioni di euro. In più, i bianconeri giocano sempre al ribasso per quello di Morata, per il riscatto del quale non vorrebbero investire più di 20-25 milioni.