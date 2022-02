Juventus, argentino per brasiliano: affare low cost per il post Alex Sandro

I prossimi quattro mesi potrebbero essere anche gli ultimi di Alex Sandro con la maglia della Juventus. Il contratto del brasiliano scade a giugno 2023

Non è il principale, quello rimane il centrocampo, ma la corsia mancina resta uno dei problemi della Juventus di Massimiliano Allegri. Alex Sandro si sta confermando a fine corsa, perlomeno per certi livelli e alle sue spalle c’è un Pellegrini che anche per continui guai fisici non riesce a scalzarlo del tutto. Urge quindi un cambiamento, che già potrebbe arrivare nel prossimo calciomercato estivo previa partenza dello stesso brasiliano.

Alex Sandro è in scadenza a giugno 2023 e ha uno stipendio di circa 5 milioni di euro, al lordo fanno quasi 10 milioni. Non poco per un calciatore che lo scorso 26 gennaio ha compiuto 31 anni. Per l’ex Porto, in bianconero ormai dall’agosto 2015 quando venne pagato sui 28 milioni di euro, può essere trovata sistemazione in Premier League.

Nel massimo torneo inglese ci sono alcuni club di media fascia che già in passato hanno mostrato interesse per il numero 12 ancora out per un problema al polpaccio e valutato 10-12 milioni.

Meno di questa cifra la Juventus può spenderne per il suo sostituto. Il nome è quello di Nicolas Tagliafico, negli ultimi anni più volte accostato se non vicino al trasferimento in Serie A. In delle interviste il 29enne argentino, con passaporto italiano, ha spesso espresso il desiderio di approdare in Italia, campionato sicuramente adatto alle sue caratteristiche.

Calciomercato Juventus, Tagliafico ‘occasione’ low cost

Tagliafico è stato vicino a lasciare l’Ajax nella finestra di gennaio. Il mancato addio ai ‘Lancieri’, a cui è legato fino al 2023, lo ha spinto anche a cambiare agente: ora lo rappresenta la ‘Stellar’, medesima agenzia che segue gli interessi di Szczesny e con cui la società presieduta da Andrea Agnelli vanta un buonissimo rapporto.

Ottimo, per non dire eccellente è quello con l’Ajax, dalla quale tre anni fa venne preso Matthijs de Ligt (possibile la sua cessione in estate). L’operazione sull’asse Torino-Amsterdam può chiudersi intorno ai 7-8 milioni.