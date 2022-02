Inter e Milan, beffa dalla Premier League | 65 milioni per il bomber

Bruciata la concorrenza di Inter e Milan dalla Premier League per un attaccante, è pronta la super offerta

Il duello tra Inter e Milan si infiamma sempre di più, in campo e fuori. La corsa scudetto tra le due compagini milanesi è quanto mai incerta, con il Napoli a fare da terzo incomodo e la minaccia, sullo sfondo, della Juventus in risalita. In settimana, poi, ci sarà l’attesissimo derby di Coppa Italia per l’andata della semifinale.

Lotta senza quartiere, insomma, che si sposta anche in sede di calciomercato. Entrambe le società vogliono rinforzarsi in più reparti per mantenere alta la competitività in campionato e provare a fare di meglio in Europa. Le coppie Marotta-Ausilio e Maldini-Massara hanno anche alcuni obiettivi in comune, sui quali sfidarsi nella prossima sessione estiva. Per motivi diversi, sia i nerazzurri che i rossoneri sognano un attaccante di spessore da acquistare. Ma per uno dei nomi più caldi in agenda, la sensazione è che bisognerà cedere il passo a un top club, che ha deciso di scendere in campo, mettendo sul piatto ben 65 milioni di euro.

Calciomercato Inter e Milan, irrompe il Liverpool su Darwin Nunez

Il Liverpool infatti fa sul serio, eccome, per Darwin Nunez, talento uruguaiano del Benfica che in questa stagione sta trovando numeri semplicemente devastanti. 23 reti e due assist in 29 presenze complessive, tra cui anche tre reti in Champions League. Ci aveva provato il West Ham offrendo 45 milioni di euro, a cui i lusitani hanno detto no. I ‘Reds’ ora si rifanno sotto, secondo il portale britannico ‘FootballInsider’. La destinazione avrebbe il gradimento del giocatore, seguito da vicino dagli osservatori del Liverpool, che erano sugli spalti del ‘Da Luz’ di Lisbona in occasione di Benfica-Ajax, andata degli ottavi di finale di Champions. Per Klopp, Nunez sarebbe un tipo di rinforzo ideale, nell’ottica di dover rinunciare almeno a un elemento del tridente tra i vari Salah, Manè e Firmino, i cui contratti sono in scadenza nel 2023. Pista di mercato caldissima e da monitorare, con l’affondo dei britannici che potrebbe concretizzarsi a breve.