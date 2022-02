Calciomercato Inter, la strategia per Bremer: scambio più cash, Juve ko

L’Inter continua a monitorare il centrale brasiliano del Torino Bremer: ecco l’idea suggestiva della società nerazzurra

L’Inter non si ferma e continua ad essere attiva sul fronte calciomercato in vista della stagione: Bremer resta sempre nel mirino dei nerazzurri.

Una crescita costante sotto la gestione di Juric: così le prestazioni di Bremer hanno attirato gli interessi delle big d’Europa e d’Italia, tra cui Inter e Juventus. I nerazzurri cercheranno di rinforzare il pacchetto difensivo, soprattutto in caso di addio di de Vrij. Il brasiliano sarebbe perfetto per la difesa a tre della compagine nerazzurra e così i dirigenti milanesi ci proveranno fino alla fine.

La valutazione del centrale brasiliano si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro con Cairo che non intende scendere al di sotto dopo il rinnovo contrattuale del giocatore. L’Inter potrebbe pensare così di inserire l’attaccante Andrea Pinamonti, ora in prestito ad Empoli, valutato intorn ai 22-23 milioni di euro, più la parte restante in cash. In questo modo anche la Juventus sarebbe tagliata fuori dal possibile colpo del centrale brasiliano.

Calciomercato Inter, Pinamonti idea per il post Belotti

Il giovane attaccante italiano, di proprietà dell’Inter, non intende fermarsi proprio sul più bello dopo i nove gol messi a segno in Serie A con la maglia dell’Empoli. Pinamonti sarà confermato da Andreazzoli al centro dell’attacco anche per il match da urlo contro la Juventus. Un colpo suggestivo per il Torino alla ricerca di un attaccante in caso di addio di Andrea Belotti, che non ha rinnovato il suo contratto con il club granata. Bremer continua a piacere ai nerazzurri per un colpo da urlo nel reparto difensivo.