Calciomercato Inter, addio Lautaro: ancora un assalto dalla Spagna

Lautaro Martinez è diventato un punto di riferimento dell’Inter, ma potrebbe anche l’addio: turnover di Inzaghi, assalto dalla Spagna

L’attaccante argentino è partito inizialmente dalla panchina nel match contro il Genoa: Lautaro ha fatto il suo ingresso a circa 15 minuti dalla fine.

Lo stesso allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi, ha svelato come stia facendo delle rotazioni in attacco per far rifiatare un po’ tutti. Il centravanti argentino sarà protagonista in Coppa Italia nel derby in programma contro il Milan. Il suo rinnovo è arrivato fino al 2026, ma potrebbe esserci anche un’idea per la cessione in estate.

Sulle sue tracce ci sarebbero i top club della Premier League, come Arsenal e Tottenham, che hanno cercato in tutti i modi di convincerlo a partire dalla passata estate. Ora sull’attaccante c’è anche il forte interessamento dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid preme su Lautaro

La stagione di Diego Simeone non è stata finora entusiasmante: così l’allenatore argentino potrebbe puntare sul suo connazionale per cambiare anche il sistema di gioco. Così potrebbe pensare al “El Toro” con il ds Andrea Berta sempre molto attivo sul fronte calciomercato. Finora ha messo 12 gol in Serie A, ma nessuno è arrivato in Champions League dopo sette presenze. La sua valutazione si aggira intorno agli 80 milioni di euro, ma l’Atletico potrebbe arrivare a lui programmando cessioni del passato. Ancora un pareggio per l’Inter in campionato con la compagine nerazzurra che sta continuando a perdere punti importanti in ottica Scudetto. Il girone di ritorno di Simone Inzaghi non è ancora all’altezza rispetto a quello dell’andata.