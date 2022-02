Inter, incontro Pastorello-Lazio: Inzaghi alla finestra

L’Inter cerca nuove occasioni di calciomercato e cerca il colpo dalla Serie A: agenti allo stadio per discutere del futuro

L’Inter non sta vivendo un periodo semplice in questo campionato ma non vuole comunque mollare gli obiettivi che sono ancora alla portata. I nerazzurri infatti vogliono conquistare lo scudetto e al momento sono a meno due dal Milan, ma lo svantaggio può azzerarsi con la gara in più da giocare da qui alla fine del campionato.

Calciomercato Inter, futuro Acerbi in bilico: nerazzurri alla finestra

L’Inter è concentrata sul campo ma nel frattempo valuta anche le possibili mosse da attuare per il futuro. Si studiano nuove mosse per la difesa e nel mirino della società potrebbe esserci Francesco Acerbi, che è un elemento che conosce bene lo stile di gioco di Inzaghi e lo stesso tecnico lo rivorrebbe allenare.

Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, domani all’Olimpico dovrebbero esserci anche Federico e Andrea Pastorello, i suoi procuratori, che potrebbero approfittarne per parlare delle prossime stagioni con la Lazio. Al momento il futuro del difensore è sospeso e questi primi mesi con Sarri non sono andati benissimo, per cui tutto può succedere.

L’Inter osserva la situazione e resta alla finestra: in caso di rottura definitiva potrebbe tentare il colpo per la difesa. La Lazio invece potrebbe provare ad acquistare Romagnoli, in scadenza con il Milan, per sopperire all’eventuale mancanza di Acerbi.