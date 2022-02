La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe andare all’assalto di Mateus Uribe, mediano del Porto: le ultimissime notizie di calciomercato sulla Vecchia Signora

La Juventus di Massimiliano Allegri domani pomeriggio sarà impegnata in casa dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli in occasione della 27esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I bianconeri devono tornare alla vittoria in Italia dopo il pareggio esterno contro il Villarreal negli ottavi di finale di Champions League. Una Vecchia Signora che sta facendo dei passi avanti, soprattutto dal punto di vista dell’organizzazione difensiva, ma che ha ancora delle difficoltà, molto grandi, nella costruzione del gioco. La squadra di Allegri appare molte volte compassata e, l’inserimento di Denis Zakaria all’interno dell’organico bianconero, non ha colmato al cento per cento le lacune.

In vista della prossima estate di calciomercato, considerando le spese pazze di questo gennaio, la Juventus dovrà un po’ tirare la cinghia e puntare principalmente su dei colpi low cost che possano rinforzare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri senza però inficiare troppo sulle casse del club piemontese. In quest’ottica, attenzione ad un giocatore che arriva da una squadra che, nella serata di ieri, ha eliminato un’italiana in Europa. Stiamo parlando del Porto di Conceicao e di Mateus Uribe, mediano del club portoghese.

Calciomercato Juventus, obiettivo Uribe: i dettagli

Mateus Uribe, centrocampista centrale del Porto, ieri ha messo a segno un gol pesantissimo contro la Lazio di Maurizio Sarri costringendo la squadra capitolina a lasciare la competizione. Un gol, potremmo dire, isolato per il mediano colombiano dei lusitani che non è abituato a mettere a segno reti, ma più con la gestione del pallone e dei tempi del gioco. Uribe ha una valutazione di circa 15 milioni di euro, non troppo bassa, ma un contratto in scadenza nel 2023 con il Porto. In estate sarà quindi ad un anno dalla possibilità di liberarsi a parametro zero.