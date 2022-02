Addio al Tottenham, Conte fa chiarezza: nuovo annuncio sul futuro

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Leeds e Tottenham: nuovo annuncio del tecnico salentino sul futuro

Conte è un vincente e un vincente non è mai banale per natura. Per questo, dopo l’ennesima sconfitta in stagione rimediata dal Tottenham contro il Burnley terzultimo in Premier, il mister salentino non ha potuto fare a meno di tirare fuori alcune dichiarazioni a dir poco scottanti sul futuro.

“Qui cambiano gli allenatori, ma i giocatori e i risultati sono sempre gli stessi – ha detto Conte a ‘Sky Sports’ nel post gara -. Significa che è necessario fare una valutazione, per me è molto frustrante continuare a perdere. Forse non sono così bravo. La prestazione può essere buona, anche con l’impegno giusto, ma questa situazione per me non è accettabile. Quattro sconfitte in cinque partite sono da considerarsi un disastro. Sono troppo onesto per fare finta di niente e continuare così. Dobbiamo parlare col club e trovare l’opzione migliore per tutti“. Un vero e proprio sfogo, che ha generato tantissimi dubbi circa la permanenza dell’ex Inter sulla panchina londinese. Il 52enne vuole avere maggior peso decisionale in ambito di calciomercato, nonché la garanzia di investimento di primo spessore da parte del presidente Levy.

Conte fa chiarezza sul futuro al Tottenham

Se un ritorno immediato in Serie A appare davvero improbabile ad oggi, illustri club come Manchester United e PSG non avrebbero grandi problemi ad accoglierlo e accontentare le sue richieste. Conte, però, è tornato sui suoi passi nella conferenza stampa odierna alla vigilia della gara col Leeds:”Il presidente sa che sono qui per aiutare la squadra in ogni momento. Darò il mio contributo fino alla fine, lui sa che stiamo lavorando duro. Tiene molto in considerazione sia me che il mio staff“.

Il mister, poi, si è scusato per le dichiarazioni a caldo: “Mi scuso per aver manifestato in quel modo la mia delusione, forse sarebbe stato meglio non farlo pubblicamente. Ma se vi aspettate che io perda e dopo sia felice ridendo ai microfoni, avete sbagliato persona. Qui, dove godo di stima e fiducia molto alte verso di me, intendo dare il massimo“. Dunque accantonata, per ora, l’ipotesi di un clamoroso ribaltone.