Calciomercato, Lukaku e il ritorno all’Inter: interviene Tuchel

Thomas Tuchel ha commentato in conferenza stampa le voci su un possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter nel prossimo calciomercato

Quando Lukaku ha deciso di sposare nuovamente la causa Chelsea, si aspettava ben altro. Il centravanti belga non è felice a Londra e sta raccogliendo pochissime soddisfazione. Big Rom era sbarcato alla corte di Tuchel la scorsa estate con l’intenzione di prendersi a livello mondiale, ma il rendimento nella squadra campione d’Europa è dir poco insufficiente.

Il classe ’93 ha segnato solo 10 gol in 28 presenze totali. C’è la sensazione che ormai sia quasi un corpo estraneo nei ‘Blues’, tant’è che nel match di Champions contro il Lille non è proprio entrato in campo. Uno scenario surreale considerando ciò che aveva fatto vedere in Serie A. Chiaramente non si placano le voci su un possibile addio la prossima estate.

Lukaku-Inter, Tuchel in conferenza: “Ora meglio non leggere i quotidiani”

Si è parlato in particolare del ritorno all’Inter, visto che Lukaku aveva dichiarato, recentemente senza mezze misure, di essersi pentito di aver lasciato in quel modo i nerazzurri. Sul futuro del belga è intervenuto oggi mister Tuchel in conferenza stampa: “I quotidiani non li ho letti. Non ero minimamente a conoscenza delle voci. Forse questa è la cosa migliore da fare adesso. D’altronde non c’è altra scelta, il calciomercato è chiuso. E tutti, compreso Romelu, sono estremamente coinvolti negli obiettivi che vogliamo raggiungere. Ignoriamo queste cose, non ci facciamo condizionare da certi titoli a effetto“. Tuchel, dunque, allontana i rumours, ma la questione rimane apertissima.