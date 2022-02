Mirino sempre puntato sulla corsa scudetto per il Milan che affronta a distanza l’Inter mentre sul campo si ritrova contro l’Udinese. Proprio in casa bianconera c’è un calciatore interessante

Dal campo al mercato il salto è più breve del previsto. Il Milan infatti sta affrontando l’Udinese nella gara d’apertura della 27/a giornata di Serie A con la mente proiettata anche al futuro, non solo della corsa scudetto a distanza con l’Inter, ma anche del calciomercato, con un osservato speciale che potrebbe interessare. I rossoneri di Stefano Pioli sono primi in classifica in Serie A e puntano a mantenere il primato in questa sfida eterna con l’Inter, senza dimenticare anche un Napoli agguerrito.

La gara contro l’Udinese, che all’andata ha nascosto insidie importanti visto il pareggio per 1-1, può però celare anche risvolti interessanti dal punto di vista del calciomercato. I bianconeri hanno infatti in rosa alcuni calciatori che potrebbero intrigare i rossoneri, e non solo. Uno su tutti certamente il centravanti Beto, che soprattutto nella prima metà di stagione, ha stupito a suon di gol, 8 prima della gara di oggi.

Calciomercato Milan, sfida all’Udinese con gli occhi su Molina: era nel mirino dell’Inter

Beto, che pure era stato accostato anche al Milan, non è però l’unico calciatore interessante dell’Udinese che in gioielleria mette anche Nahuel Molina, laterale destro classe 1998 capace di mettere a referto ben 4 reti e 3 assist prima della sfida odierna. Si tratta di un esterno a tutta fascia, nato come terzino, ed in grado di abbinare ad una discreta fase difensiva una grandiosa fase offensiva fatta di strappi, cambi di passo, cross per i compagni ed anche una gran qualità nel piede.

Il nazionale argentino (già 14 presenze per lui con Messi e soci) potrebbe essere un’alternativa più offensiva a Calabria, ciò che quest’anno Florenzi è stato solo a tratti. Molina è inoltre molto più giovane e futuribile e lo stesso calciatore qualche mese fa era stato accostato anche all’Inter che poi con l’esplosione di Dumfries e la presenza di Darmian si può definire ora tranquillamente a posto. Eppure Milano potrebbe essere ancora nel destino dell’argentino, abile anche sulle punizioni, che darebbe forza fresca, gamba e piede alla manovra da destra della squadra di Pioli. Il valore di mercato si aggira sui 10 milioni ma il contratto è lungo e scade nel 2026.