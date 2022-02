Tentazione ex Inter per la Juventus: de Ligt può diventare il pezzo pregiato

Nella prossima sessione estiva di calciomercato la Juventus sarà chiamata ad alzare la qualità della rosa, specie del centrocampo

Zakaria non basta, anche perché tutto è tranne che un giocatore di ‘qualità’. In sintesi, nel prossimo calciomercato estivo la Juventus sarà chiamata ad alzare il tasso tecnico della rosa, nella fattispecie del centrocampo che rimane il principale punto debole.

Ad Allegri serviva e servirà un palleggiatore di alto livello in grado di avere anche un certo impatto sul piano fisico. I due aspetti dovranno andare di pari passo, altrimenti basterebbe tenersi Arthur… A tal proposito occhio al possibile ritorno di fiamma per Mateo Kovacic, che è solo quattro centimetri (1.76 ‘contro’ l’1.72 dell’ex Barcellona) più alto del brasiliano ma che pure sotto l’aspetto strutturale a metà campo riesce quasi sempre a imporsi. Non a caso in Nazionale ha giocato spesso da play, alternandosi con Luka Modric.

Per caratteristiche tecniche e, appunto, anche fisiche l’ex Inter risulta essere un profilo molto gradito a Massimiliano Allegri, il quale l’estate scorsa spinse – vanamente – per il ritorno del figlioccio Pjanic.

Kovacic non è più un ragazzino, compierà 28 anni il 6 maggio prossimo, però tra Real Chelsea ha maturato un’esperienza tale che alla Juve, soprattutto in campo europeo, potrebbe fare tanto comodo. Parentesi: in bacheca vanta più Champions, 4 a 2, del club bianconero. Un po’ come il suo ex compagno a Madrid Cristiano Ronaldo…

La società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe offrire circa 25 milioni di euro per il cartellino del classe ’94 nativo di Linz (Austria), legato ai ‘Blues’ fino al 2024 a fronte di uno stipendio da circa 9 milioni. I bianconeri potrebbero provare a ‘spalmarlo’ in più stagioni, partendo già da un bel risparmio fronte lordo grazie al Decreto Crescita.

I londinesi partono comunque da una valutazione superiore di Kovacic. E poi possono eventualmente cogliere la palla al balzo provando a inserire il croato nell’operazione de Ligt.

LEGGI ANCHE >>> Juve, ESCLUSIVO Iuliano: “Dybala? Gli accordi vanno rispettati”. Poi ‘punge’ Vlahovic

Calciomercato Juventus, soldi e Kovacic per de Ligt

Assistito da Raiola, De Ligt potrebbe essere il ‘sacrificato’ della Juve nell’estate che verrà. L’olandese piace moltissimo al Chelsea, il quale sul piatto potrebbe mettere sui 50-55 milioni cash più Kovacic, la cui valutazione si attesta intorno ai 30-35 milioni.