Il Real Madrid lo libera a zero: derby tra Inter e Milan

A fine stagione un calciatore del Real Madrid lascerà i ‘Blancos’ a parametro zero: in Italia si accende il derby tra Inter e Milan

Il calciomercato estivo inizia ad accendersi con qualche mese di anticipo attorno ai calciatori in scadenza di contratto. Infatti il mercato dei parametro zero darà ai club l’opportunità di mettere a segno importanti colpi a titolo gratuito.

In casa Real Madrid c’è un giocatore che vista la sua situazione contrattuale, avrebbe acceso l’interesse dei due club milanesi Inter e Milan. Dunque a giugno potrebbe accendersi il derby per il colpaccio a parametro zero dal Real Madrid. La richiesta d’ingaggio è di 7 milioni.

Isco dice addio al Real Madrid: Inter e Milan si sfidano per lo spagnolo

In estate si aprirà una nuova sessione di calciomercato in cui sarà possibile rinforzare le rose per la prossima stagione. In casa Real Madrid a partire sicuramente sarà Isco, centrocampista classe 1992 che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con i ‘Blancos’ e che a giugno potrà trovare squadra a parametro zero.

Così sulle tracce dello spagnolo aumentano le pretendenti, e secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital.com’, anche Inter e Milan sarebbero pronte al derby per acquistarlo a parametro zero. Oltre ai due club milanesi anche Siviglia, West Ham e Borussia Dortmund sarebbero interessati a Isco. La richiesta d’ingaggio dello spagnolo sarebbe di 7 milioni a stagione. Dunque sin da ora si inizia a cercare l’accordo con Isco per assicurarselo in estate.