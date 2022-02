Calciomercato Inter, il club è alle strette | Arriva il gioiello

Proseguono i movimenti di mercato dell’Inter in vista della prossima stagione: l’obiettivo numero uno per la difesa ora è più vicino

Archiviato il mercato di gennaio con i colpi Gosens e Caicedo – i due devono ancora fare il loro esordio in maglia nerazzurra ma ormai è questione di giorni -l’Inter guarda già alla prossima stagione. Per quello che riguarda il reparto arretrato si attendono novità clamorose.

Come noto, il futuro di Stefan De Vrij è appeso ad un filo. L’olandese, che ha il contratto in scadenza nel 2023, non si è ancora seduto al tavolo delle trattative per il rinnovo. Protagonista finora di una tra le peggiori stagioni della sua carriera, il difensore sembra distratto da quella che appare essere una convinzione di tanti: il suo futuro è in Premier League. Il suo agente Mino Raiola del resto non ha mai fatto mistero di voler piazzare il suo assistito in Inghilterra, e a Viale della Liberazione è come se dessero per scontato che l’ex Lazio andrà via a fine anno. Ma come sostituire il centrale oranje? Marotta sembra avere le idee molto chiare al riguardo.

Calciomercato Inter, il club spinge per Bremer: il punto

Da qualche settimana ormai l’obiettivo numero uno per la difesa si chiama Gleison Bremer, il centrale del Torino autore tra l’altro di un Derby coi fiocchi nell’ultimo scontro con la Juve allo Stadium. Per il difensore granata insiste già l’interesse di Milan, Juventus e Napoli, ma Marotta sembra essere arrivato prima. Il patron dei piemontesi Urbano Cairo fa muro per il suo gioiello: oltre ad aver stabilito un prezzo di 40 milioni cash senza contropartite tecniche, l’editore ha già fatto firmare il rinnovo del contratto fino al 2024 al verdeoro. Una mossa che in realtà sa solo di azione cautelativa per non perdere a zero il giocatore.

Secondo quanto confermato infatti dal portale esperto di mercato ‘Todofichajes.net’, Bremer avrebbe accettato di firmare il prolungamento alla condizione di poter trattare, la prossima estate, la sua partenza. I colloqui con la controparte nerazzurra sarebbero già iniziati sulla base di 20 milioni di euro: una cifra che non basterebbe a Cairo ma che intanto rappresenta una base di partenza per iniziare a discutere…