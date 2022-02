Calciomercato, Conte nel mirino: “Ha sbagliato” | E su Lukaku…

Antonio Conte e Romelu Lukaku non sono affatto felici dopo il loro ritorno in Premier League: le critiche per la scelta

Dopo lo Scudetto vinto con l’Inter l’attaccante belga ha accettato la destinazione Chelsea tornando di fatto ‘a casa’. Stessa scelta che è volato così a Londra accettando la proposta del Tottenham.

Romelu Lukaku non si sposa al meglio con la filosofia di gioco di Thomas Tuchel, che l’ha difeso dopo le polemiche dei mesi scorsi. Il belga tocca pochi palloni non partecipando alla manovra corale dei “Blues”. Lui non sembra più felice e così in estate potrebbe arrivare già la sua cessione.

Discorso simile per Antonio Conte, che ha collezionato quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate di Premier League. L’unica soddisfazione è arrivata dall’entusiasmante vittoria contro la corazzata del Manchester City targata Pep Guardiola.

Così lo stesso allenatore italiano ha aggiunto dopo l’ultimo risultato negativo: “Ho bisogno di parlare con il club. Il Tottenham deve fare una valutazione sul club, su di me. Dobbiamo trovare la soluzione migliore. Non posso accettare di continuare a perdere”. Poi ha aggiunto: “Mi dispiace. Qui cambiano gli allenatori, ma i giocatori sono sempre gli stessi… ma i risultati non cambiano”.

Calciomercato, Lukaku non è felice a Londra

Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto Fernando Orsi, ora opinionista, che ha svelato: “Conte forse ha sbagliato ad andare lì, è stato attratto dai soldi e dal campionato inglese, ha avuto troppa fretta pensando che il Tottenham fosse ad un livello più alto. Però, anche lui non è che stia facendo benissimo”. Infine, ha espresso il suo punto di vista su Lukaku: “In Serie A ha fatto il bello e il cattivo tempo, poi all’estero sta facendo più fatica. Sta pagando il passaggio da un campionato più facile ad uno più difficile”.

L’Inter potrebbe pensare così di riaccoglierlo in vista della prossima stagione come svelato anche dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. Un ritorno al passato che non sta trovando frutti sperati.