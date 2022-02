Rinnovo più lontano, la Juventus sul difensore: assist da Madrid

La Juventus è già vigile in vista del prossimo calciomercato estivo: caccia al difensore che si allontana dal rinnovo, Allegri spera

Il pari contro il Villarreal nell’andata degli ottavi di Champions League è ormai alle spalle e la Juventus si prepara per il prossimo match di Serie A, in casa dell’Empoli. La squadra di Massimiliano Allegri si gode il bel momento di Vlahovic che, con il super gol in Europa, vuole adesso trascinare i bianconeri anche in campionato. Dal campo al calciomercato, per la Juventus è già tempo di valutare quelle che in estate saranno le operazioni da concretizzare. In cima alla lista del direttore sportivo Cherubini vi è almeno un colpo per reparto.

Dall’attacco che potrebbe vedere gli addii di Morata e Dybala fino al centrocampo, dove a salutare potrebbe essere più di un big. Attenzione, però, anche e soprattutto alla difesa: con de Ligt in bilico ed il duo Chiellini-Bonucci per il quale gli anni cominciano a passare, la priorità sarà un nuovo centrale difensivo. Tra i nomi che piacciono maggiormente alla dirigenza torinese vi è quello di Ronald Araujo, talento del Barcellona in scadenza il 30 giugno 2023 con il club catalano.

Juventus, colpo Araujo: decisivo Florentino Perez

Secondo quanto riferito da ‘Elnacional.cat‘, la società di Laporta sta facendo il possibile per adeguare il contratto di Araujo che, al momento, guadagna meno di un milione all’anno. Dietro le importanti richieste dell’entourage del difensore uruguagio si vocifera vi sia il Real Madrid di Florentino Perez. In realtà, tra Laporta e Perez, è stato siglato un simbolico patto di non belligeranza sul mercato: il cartellino di Araujo sarebbe stato proposto alle ‘Merengues’ ma il presidente del Real ha sempre rifiutato.

Ecco quindi che, in caso di ulteriori problemi nella corsa al rinnovo del centrale difensivo, la Juventus potrebbe trovarsi in pole position. Con il Real Madrid defilato, il classe 1999 rischia di rappresentare una ghiottissima occasione per la dirigenza della ‘Vecchia Signora’.

Il cartellino di Araujo, ad un anno dalla scadenza con il Barcellona, viene valutato intorno ai 25 milioni di euro.