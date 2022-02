Juve, Rabiot da scaricare: ipotesi scambio in Premier

Rabiot torna nell’occhio del ciclone dopo l’errore di Villarreal. La Juve riproverà a disfarsene in estate

Un’altra cascata di critiche verso Rabiot, colpevole – anche se l’unico – del gol che ha permesso al Villarreal di pareggiare l’andata degli ottavi di Champions che la Juventus stava portando a casa col minimo sforzo grazie al gran gol di Vlahovic dopo 33”.

Prima il francese si era reso già protagonista, sempre in negativo, di un intervento killer su Chukwueze per (s)fortuna dei bianconeri non punito, come avrebbe meritato, con il rosso diretto.

Rabiot è stimato da Massimiliano Allegri, il quale per dire in Spagna lo ha preferito all’ultimo arrivato Zakaria, non dalla società presieduta da Andrea Agnelli che in estate proverà di nuovo a liberarsene. Anche perché il contratto, da 7 milioni e passa netti, scade fra un anno, e dunque la prossima sessione di calciomercato sarà pure l’ultima per provare a ricavare qualcosa dalla sua partenza.

Il classe ’95 vanta degli estimatori in Premier League. Tra questi vi sarebbe il Newcastle, col quale in realtà Cherubini e soci potrebbero intavolare uno scambio.

Calciomercato Juventus, Schar o Longstaff in cambio di Rabiot

Le ipotesi di scambio alla pari con i ‘Magpies’ possono essere due. La prima col difensore Schar, più di una volta vicino al trasferimento in Italia. L’elvetico potrebbe far comodo in ottica rinnovamento del pacchetto difensivo.

La seconda, invece, col centrocampista offensivo nglese Longstaff, il quale con l’arrivo di Bruno Guimaraes dal Lione rischia di trovare sempre meno spazio. Un paio di anni fa il 24enne è stato in orbita Milan.