L’Inter di Beppe Marotta è sulle tracce di Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo: le ultimissime notizie di calciomercato sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo il momento più duro della sua stagione. I nerazzurri, dopo alcuni mesi brillanti che li hanno riportati in vetta alla classifica, ora stanno soffrendo sia dal punto di vista delle prestazioni che dei risultati.

Al rientro dalla sosta, in questo complicatissimo mese di febbraio finora, la Beneamata non ha ancora trovato la vittoria nel campionato italiano di Serie A con le sconfitte interne contro il Milan di Stefano Pioli nel derby e contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Inoltre, c’è stata la batosta, sempre a San Siro, in occasione degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Insomma, un periodaccio per l’Inter di Simone Inzaghi che sta particolarmente soffrendo nel reparto offensivo. In casa nerazzurra mancano sensibilmente i gol. L’astinenza di Lautaro Martinez preoccupa e la carta d’identità di Edin Dzeko, probabilmente uno dei migliori della stagione della Beneamata, desta dei pensieri in vista della prossima estate di calciomercato. Nei mesi caldi dei trasferimenti, l’Inter potrebbe tuffarsi su un centravanti che arriva dal campionato italiano di Serie A e, più in particolare, proprio dal Sassuolo di Alessio Dionisi: stiamo parlando di Gianluca Scamacca.

Calciomercato Inter, obiettivo Scamacca: nuova soluzione per abbassare il prezzo

Il Sassuolo valuta il cartellino di Gianluca Scamacca circa 40 milioni di euro. Una cifra molto alta che l’Inter potrebbe smussare attraverso l’inserimento di alcune contropartite tecniche, che arriverebbero precisamente dalla Francia. Al Brest infatti, stanno brillando due gioiellini della Beneamata, Martin Satriano e Lucien Agoume. I due giovani talenti dell’Inter sono valutati circa 25 milioni di euro, una cifra che, se il Sassuolo dovesse accettare i due giocatori, potrebbe abbassare e non poco il prezzo del bomber classe 1999, finora arrivato a 10 gol nel campionato italiano di Serie A.