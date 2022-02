Juventus, il comunicato UFFICIALE su Kaio Jorge: le condizioni

La Juventus perde pezzi e perde anche Kaio Jorge, ennesimo infortunato di una settimana da incubo: il comunicato ufficiale sulle condizioni

Non una settimana facile per la Juventus per quanto riguarda gli infortuni. Per la trasferta in casa del Villareal, andata degli ottavi di finale di Champions League, i bianconeri hanno dovuto rinunciare a Chiellini, Bernardeschi, Dybala e il lungodegente Chiesa.

Durante la partita si sono infortunati anche Alex Sandro e McKennie, ma non è finita qui. Infatti oggi con l’Under 23 bianconera si è infortunato anche Kaio Jorge e in questi minuti il comunicato ufficiale della società conferma quanto temuto scrivendo: “Gli accertamenti diagnostici eseguiti questo pomeriggio presso il J Medical hanno evidenziato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nelle prossime ore”. Dunque stagione finita per il brasiliano.