Urgono rinforzi a centrocampo: la nuova ipotesi di scambio in casa Juve

McKennie ko e coperta corta a centrocampo per Massimiliano Allegri: il possibile scambio nel calciomercato estivo

“Weston McKennie è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti presso il J|Medical che hanno confermato la presenza di una frattura composta del II e del III osso metatarsale del piede sinistro. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane”. Lo ha comunicato la Juventus attraverso una nota ufficiale.

Massimiliano Allegri perde così anche l’americano per i prossimi due mesi. Una tegola pesantissima in vista del prosieguo di stagione tra campionato e Champions League: nel corso dell’annata McKennie aveva infatti ribaltato le gerarchie e da giocatore sul mercato è diventato uno degli imprescindibili di Allegri per le sue caratteristiche uniche di inserimento in zona gol. E il centrocampo bianconero diventa improvvisamente corto. A disposizione per i prossimi mesi, infatti, ci saranno solo Zakaria, Locatelli, Arthur e Rabiot, quattro centrocampisti di ruolo per ben tre posti e con tutte le competizioni ancora aperte tra Coppa Italia e Champions League. Come noto, la dirigenza cerca nuovi rinforzi nel reparto: ecco la possibile richiesta di Allegri.

Calciomercato Juve, Allegri punta Emre Can

Nel calciomercato estivo Allegri potrebbe puntare sul ritorno a Torino di Emre Can, uno dei suoi pallini nel primo ciclo Juve. Sul piatto potrebbe finire il deludente Moise Kean dopo l’obbligo di riscatto dall’Everton. Il Borussia Dortmund, infatti, è già al lavoro per il post Haaland e potrebbe pensare anche al classe 2000 per il possibile rilancio da protagonista. Entrambi i calciatori sono attualmente valutati circa 20-25 milioni di euro. Staremo a vedere.