Juventus, emergenza infortuni infinta: altro ko per Allegri

La Juventus continua a perdere giocatori causa infortunio. Massimiliano Allegri dopo i due giocatori ko in Champions League ne perde un altro

Se i risultati per la Juventus iniziano a migliorare, non si può dire lo stesso della situazione infortuni. Infatti la squadra di Massimiliano Allegri continua a subire diverse perdite a causa degli infortuni. Già ieri contro il Villareal gli assenti erano ben sei, tra cui due membri fondamentali come Dybala e Chiellini.

Poi durante la partita si sono aggiunti alla lista Alex Sandro e Weston McKennie, i quali resteranno fuori uno dieci giorni e l’altro almeno due mesi. Il più grave degli infortuni però arriva oggi. L’attaccante esce in barella in lacrime, per lui stagione potrebbe essere già finita.

Juventus, Kaio Jorge esce in lacrime: stagione finita in anticipo

Poche occasioni per mettersi in evidenza con la prima squadra della Juventus per Kaio Jorge, che fino ad ora ha collezionato solo 11 presenze, mai da titolare, solo qualche minuto nel finale per lui. Così i bianconeri hanno pensato di farlo giocare qualche volta con l’Under 23 in Lega Pro, così da acquisire minutaggio e gol.

Nella partita di oggi però contro la Pro Patria, dopo solo mezz’ora di gioco l’attaccante brasiliano ha subito un duro intervento. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il brasiliano sarebbe uscito in barella in lacrime e dovrebbe trattarsi di una lesione al tendine rotuleo del ginocchio destro. Nelle prossime ore verranno svolti ulteriori accertamenti, ma per il giovane classe 2002 potrebbe trattarsi di uno stop intorno ai tre quattro mesi.