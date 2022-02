Osservato speciale in Villarreal Juve: tutte le cifre e i dettagli

Osservato speciale in Villarreal Juve: gli occhi della dirigenza sul big spagnolo. Tutte le cifre e i dettagli

Si è appena concluso il primo tempo di Villarreal–Juventus, sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri devono fare a meno di Dybala in attacco e Rugani e Chiellini al centro della difesa, con Bonucci recuperato solo negli ultimi giorni e non al meglio.

Alla vigilia di una delle sfide decisive della stagione si è riproposta così la questione fisica e anagrafica che riguarda ormai da qualche anno la difesa. Nelle ultime stagioni, infatti, il capitano bianconero ha saltato numerose sfide chiave per infortunio, ed è quello che sta accadendo anche all’altro “anziano” della retroguardia bianconera Leonardo Bonucci. Nel prossimo calciomercato estivo, considerando anche la situazione in bilico di de Ligt, la dirigenza della Juventus potrebbe così tornare ad investire sul reparto difensivo. C’è un osservato speciale anche questa sera in casa Villarreal.

Calciomercato Juve, occhi su Pau Torres

Tra i difensori spagnoli emergenti spicca Pau Torres. Il centrale del Villarreal si è affermato a livello internazionale tra club e Nazionale e fa già gola alle big europee. Classe 1997, Torres rappresenta ormai un profilo di altissimo livello, come dimostra la sua valutazione di circa 50 milioni di euro. Il 25enne è una delle colonne della squadra di Emery e il club spagnolo non farà sconti. L’eventuale assalto della Juventus sarà soprattutto possibile in caso di cessione di de Ligt, ma Cherubini è avvisato. Per arrivare a Pau Torres servirà un’offerta irrinunciabile.