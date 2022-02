Calciomercato Milan, doppio blitz e prezzo fissato: corsa a tre infuocata

Doppio blitz in Italia da parte dell’agente di un calciatore, il club fissa il prezzo: Milan e non solo, corsa a tre di fuoco in Serie A

Le lotte scudetto e Champions sono ancora apertissime. Nonostante ciò le big di Serie A vogliono preparare il terreno in vista del prossima sessione di calciomercato e sono già attive in questo senso. In particolare il Milan, che necessiterà di qualche intervento di peso in estate. La rosa di mister Pioli registra dei limiti evidenti e a gennaio è arrivato il solo Lazetic in aggiunta alle pedine già presenti.

Non è più un segreto da tempo il forte interessamento nei confronti di Sven Botman. L’entourage del talento olandese ha incontrato di recente la dirigenza rossonera e le parti avrebbero già un accordo di massima. Il ‘Diavolo’ parallelamente prosegue senza sosta i discorsi per convincere il Lille, compito tutt’altro che semplice. Ma i lombardi ragionando pure sul reparto offensivo. Stando a quanto si apprende da ‘Calciomercato.it’, hanno puntato il mirino su Gerard Deulofeu. La stagione del classe ’94 sta rubando l’occhio a diverse compagini importanti e qualcosa si sta muovendo. Non a caso, l’agente del calciatore ha effettuato un paio di blitz in Italia. Uno a Roma a fine 2021 e un altro domenica sera alla Dacia Arena per Udinese-Lazio.

Milan, mirino su Deulofeu: sfida a tre in Serie A

Il Milan, però, deve prestare molta attenzione alla rilevante concorrenza in Serie A. Sull’ex Barcellona, infatti, ci sono anche Roma e Napoli. Giallorossi e azzurri sono alla ricerca di una pedina che possa agire come esterno/seconda punta e il nome Deulofeu stuzzica parecchio. L’apprezzamento dei partenopei nasce dalla partenza di Lorenzo Insigne, mentre i capitolini di Mourinho vorrebbero tornare definitivamente al 4-2-3-1 l’anno a venire e Mkhitaryan potrebbe abbandonare la nave a zero da giugno.

Ma occhio pure all’apprezzamento di club spagnoli e francesi. Il Marsiglia ci ha provato a gennaio a prenderlo, vedendosi respingere dai friulani la proposta di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto condizionato. La società, inoltre, lo valuta sui 22 milioni di euro (contratto in scadenza giugno 2024). Sfida infuocata tra Milan, Napoli e Roma per Deulofeu.