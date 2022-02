Juventus, Zakaria e Allegri ‘stroncati’: doppia bocciatura in diretta

Arrivano due bocciature in diretta dopo il pareggio della Juventus nel derby contro il Torino: mirino puntato su Zakaria e mister Allegri

Il 26esimo turno di Serie A si è aperto con un pareggio nel derby della Mole tra Juventus e Torino. Il ‘Gallo’ Belotti ha risposto nella ripresa al colpo di testa imperioso di Matthijs de Ligt e la sfida è terminata sul risultato di 1-1. Un punto a testa per le cugine dunque, che ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai tifosi bianconeri.

Nonostante Allegri abbia comunque dato valore, nel post gara, allo scarno bottino guadagnato, la delusione c’è. È vero che una stracittadina rappresenta sempre una partita a sé, ma la differenza di valori in campo era evidente e vincere sulla carta sarebbe stato fattibile. Soprattutto considerando quanto la ‘Vecchia Signora’ si sia potenziata nella finestra del calciomercato di gennaio. Ieri, però, i nuovi arrivati Vlahovic e Zakaria hanno aggiunto poco o nulla alla prestazione sottotono del gruppo. Ora l’Atalanta può approfittare del passo falso dei torinesi: in caso di successo ai danni della Fiorentina, la ‘Dea’ tornerebbe al quarto posto a pari quota con i diretti rivali (47), avendo ancora una partita da recuperare.

LEGGI ANCHE>>> Inter, arrivano 113 milioni: super attacco, c’è anche Lukaku

Juventus, piovono critiche per Zakaria e Allegri

Insomma, anche dopo l’ultima campagna acquisti, persiste troppa pochezza nella Juventus. L’ennesima frenata, inoltre, ha generato diversi commenti negativi. Ha detto la sua pure il noto giornalista Furio Focolari, intervenuto a ‘Radio Radio’. Il collega si è espresso con parole dure nei confronti di Zakaria: “Da ieri dico che Zakaria non mi convince affatto. Parliamo di un giocatore normalissimo, nulla di più. Non lo mischiamo a Vlahovic, perché non hanno niente in comune. Lo svizzero non aggiunge quasi niente“.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, un altro affare con Paratici: 30 milioni o scambio

Focolari, poi, parla dell’utilizzo di Vlahovic e critica indirettamente la gestione Allegri: “Per quanto riguarda il serbo, non è abituato a giocare ogni tre giorni e la Juve fa un tipo di gioco che non lo sta favorendo. Gioca sempre spalle alla porta, mentre lui andrebbe lanciato in profondità. La Juventus, ripeto, non mi convince. Quando si verificano tutti questi infortuni muscolari, non credo al caso“.