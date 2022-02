Calciomercato Juventus, beffa all’Inter: affondo per il doppio colpo

Ancora duello a distanza tra Juventus e Inter in ottica calciomercato: assalto dei bianconeri per due nerazzurri

Dopo gli arrivi a gennaio di Zakaria e Vlahovic la Juventus continua a monitorare costantemente il fronte calciomercato. Idee suggestive anche in casa Inter con l’ennesimo duello a distanza tra le big d’Italia.

L’Inter aveva pensato anche a Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Juventus. Così l’attaccante argentino è stato messo nel mirino da Beppe Marotta che lo conosce molto bene. Il club bianconero, invece, potrebbe pensare al doppio affondo in casa nerazzurra: da un parte c’è il centrale olandese de Vrij, che sarebbe anche propenso ad accettare la proposta della dirigenza torinese; dall’altra Ivan Perisic che vorrebbe, però, prolungare il suo contratto con l’Inter.

Calciomercato Juventus, de Vrij e Perisic suggestione per l’estate

Il laterale croato è sempre uno dei migliori in campo della compagine guidata da Simone Inzaghi: se la Juventus dovesse offrire circa 6-6,5 milioni, l’addio all’Inter sarebbe cosa certa. Per l’operazione de Vrij il regista sarà sempre il noto agente Mino Raiola: il centrale olandese piace soprattutto in Premier, ma il club bianconero potrebbe offrire l’indennizzo da 10-15 milioni: l’Inter non intende darlo ai rivali di sempre. Doppia idea suggestiva in vista della prossima stagione con l’ennesimo duello a distanza tra Juventus e Inter.