Juventus, un altro affare con Paratici: 30 milioni o scambio

Possibile terzo affare, dopo Bentancur e Kulusevski a gennaio, tra la Juventus e il Tottenham degli ex Paratici e Conte. Ecco i dettagli

Juventus e Tottenham, ci risiamo. Nel prossimo calciomercato estivo i bianconeri potrebbero tornare a fare affari con gli ‘Spurs’ degli ex Fabio Paratici e Antonio Conte. Vediamo poi se dopo giugno Conte, deluso (come gli capita sempre) dalla finestra invernale, sarà ancora sulla panchina degli inglesi, ma questa è un’altra storia.

Nuovo affare sull’asse Torino-Londra, dopo Bentancur e Kulusevski. Il terzo può avere come protagonista Weston McKennie, altro ‘pallino’ di Paratici e profilo che, per caratteristiche, potrebbe piacere molto allo stesso allenatore leccese. In scadenza nel 2025, lo statunitense sarebbe già stato trattato nella sessione di riparazione, con il club di Levy che può rifarsi sotto a giugno con una proposta di 15 milioni di euro più una contropartita tecnica. In tal senso il prescelto potrebbe essere Tanganga, difensore inglese classe ’99 già sul taccuino dei bianconeri oltre che del Milan.

Calciomercato Juventus, 30 milioni o Reguilon per McKennie

Allegri apprezza molto McKennie, giocatore bravo a inserirsi negli spazi e con ottimi senso del gol, ma da aziendalista qual è non si opporrebbe alla sua cessione. La Juventus, però, preferirebbe incassare una trentina di milioni senza contropartite. In alternativa, al Tottenham potrebbe chiedere uno scambio alla pari col terzino mancino Reguilon. Lo spagnolo, in scadenza nel 2025 e con stipendio di circa 4 milioni netti, sarebbe l’ideale sostituto di Alex Sandro.