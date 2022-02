Calciomercato, Sarri lo vuole | Lotta a tre per il talento azzurro

Maurizio Sarri ha fatto un nome per la Lazio del futuro: sul talenrto azzurro però la concorrenza italiana e straniera non manca

Protagonista finora di una stagione magari un po’ al di sotto delle aspettative, ma comunque in grado di riservare delle soddisfazioni – la Lazio è ancora in corsa per il quarto posto – Maurizio Sarri guarda già al prossimo anno. È aperta la caccia ai profili più adatti alla sua idea del 4-3-3. Deluso dal mercato di gennaio, il tecnico toscano avrebbe fatto un nome ben preciso al ds Tare.

LEGGI ANCHE >>> Sarri e Mourinho stroncati | “È una cosa brutta”

Sul giocatore in questione, punto fermo della Nazionale di Roberto Mancini, si registra anche l’interesse del Milan – datato almeno un paio di stagioni -e anche quello del Tottenham di Antonio Conte, sempre alla ricerca di giocatori dal nostro campionato. Sull’esterno offensivo – perfetto per le necessità sarriane – il dg del club di appartenenza ha in qualche modo aperto alla cessione già nella giornata di ieri.

Calciomercato, Sarri vuole Berardi: lotta serrata con Milan e Tottenham

L’oggetto del desiderio si chiama Domenico Berardi, il talento del Sassuolo su cui il club emiliano, negli ultimi anni, ha farto muro respingendo le avances della Juve e dello stesso Milan. L’ottima stagione dell’azzurro non è passata inosservata agli occhi dei club interessati, che giocano anche sulla volontà di Carnaveli – il direttore generale – di fare cassa soprattutto dalle cessioni di Scamacca e Frattesi, finiti in orbita Inter.

LEGGI ANCHE >>> Sarri può lasciare la Lazio: Pirlo e non solo sullo sfondo

Nel più generale discorso di una rivoluzione che potrebbe comportare anche l’addio di Giacomo Raspadori, il club neroverde potrebbe essere più ‘accomodante’ nel trattare la cessione dell’esterno offensivo. Per Sarri la concorrenza, come detto, non manca. Ed è agguerrita. Berardi sembra aver raggiunto quella maturità calcistica che inevitabilmente, dopo tanti anni in Emilia, lo porterà in un club più grande. Più ambizioso. Resta da capire la volontà del giocatore e i termini dell’accordo con la società emiliana.