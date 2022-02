Sarri può lasciare la Lazio: Pirlo e non solo sullo sfondo

Maurizio Sarri attende l’addio alla Lazio nel prossimo calciomercato estivo: Pirlo e non solo tra i possibili successori



Quella che si è conclusa solo da pochi giorni non è stata certamente la sessione di calciomercato invernale che Maurizio Sarri sperava per rinforzare la Lazio. Il club capitolino è rimasto al palo, consegnando al tecnico solo Cabral giunto a Roma in prestito dallo Sporting Clube de Portugal. Adesso, l’ex allenatore del Napoli sarebbe su tutte le furie: l’indice di liquidità ha frenato il ds Tare, lasciando nel malcontento lo stesso Sarri che a giugno potrebbe dire addio alla Lazio.

Il tecnico spera in una chiamata dalla Premier League, con un club che paghi la clausola presente nel suo contratto per favorire il divorzio dalla società di Claudio Lotito. Il desiderio di Sarri sarebbe quindi quello di tornare nuovamente protagonista nel calcio inglese, salutando la Serie A tra pochi mesi. La Lazio non vuole farsi trovare impreparata e tra i nomi che maggiormente affascinano il club biancocelest vi è quello di Andrea Pirlo.

Lazio, non solo Pirlo: spunta un altro ex Milan

L’ex allenatore della Juventus, accostato nei mesi scorsi anche al Barcellona, è attualmente libero e potrebbe ereditare la panchina della squadra romana da Sarri. Il ‘Maestro’, però, non è l’unico candidato papabile a sostituire l’ex allenatore di Chelsea, Juventus e Napoli.

Resta viva anche l’ipotesi legata a Gennaro Gattuso, svincolato dopo il divorzio con il Napoli poco meno di un anno fa.

Situazione dunque in divenire, il futuro di Sarri potrebbe essere lontano dalla Capitale: Pirlo e Gattuso sulla lista di Lotito.