Salernitana, esonero Colantuono | Testa a testa per l’erede

La Salernitana si prepara a dire addio a Colantuono: testa a testa per l’erede sulla panchina del club campano

Non decolla la stagione della Salernitana, che continua a guardare tutti dal fondo della classifica. Domenica in uno scontro diretto fondamentale per la corsa alla salvezza contro il Genoa, la squadra di Colantuono non è riuscita ad andare oltre l’1-1, guadagnando un punto che serve a poco.

Per questo motivo la Salernitana ha deciso di esonerare Colantuono, mancherebbe solo l’ufficialità dell’addio. Per l’erede sulla panchina della Salernitana la società starebbe pensando a due nomi.

Salernitana, esonerato Colantuono: Nicola o Pirlo per la panchina

La Salernitana vede sempre più lontano l’obiettivo salvezza. Al momento il club campano è all’ultimo posto in Serie A con soli 13 punti, mentre la zona salvezza è distante sette punti attualmente. Così, dopo il pareggio di domenica in casa del Genoa, la società granata ha deciso di esonerare Stefano Colantuono, che non è riuscito a rialzare la squadra come si sperava. Partono dunque i casting per l’erede in panchina, e in pole sembrerebbero esserci due tecnici al momento.

Il primo è Davide Nicola, che dopo l’esonero a fine stagione scorsa da parte del Torino, non ha ancora trovato squadra. L’altro nome invece è quello di Andrea Pirlo, che dopo l’unica stagione alla Juventus in cui ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa, è in cerca di una nuova avventura in panchina.