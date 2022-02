Ritorno di fiamma in estate, c’è già l’accordo: scambio con la Juventus

Ritorno di fiamma per un calciatore della Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo: possibile scambio col club bianconero

Nonostante una sessione invernale a dir poco scoppiettante, la Juventus è già al lavoro in vista del prossimo calciomercato estivo. Gli interventi realizzati dalla ‘Vecchia Signora’ nel mese di gennaio hanno già dato una spinta importante sul campo. Vlahovic e Zakaria si sono inseriti subito nel contesto bianconero, ma servirà dell’altro per tornare a puntare agli obiettivi grossi. Innanzitutto bisogna di occuparsi di alcune questioni spinose in tema rinnovi.

Il club di Agnelli ha rinviato tutti i discorsi a febbraio e nelle prossime settimane avverranno nuovi incontri. La situazione più intricata è sempre quella di Paulo Dybala: gli animi restano tesi dopo il dietrofront della Juve sull’accordo iniziale e le parole severe di Arrivabene, ma la priorità della ‘Joya’ è ancora la permanenza a Torino. In caso di mancato prolungamento, l’Inter potrebbe approfittarne cercando di realizzare un clamoroso scippo a parametro zero. La dirigenza, inoltre, tiene d’occhio pure il fronte uscite. I primi a salutare sono stati Bentancur e Kulusevski, entrambi partiti in direzione Tottenham. Nella campagna di trasferimenti che verrà potrebbe toccare ad Arthur abbandonare la nave.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, serve l’erede di Ibrahimovic: scambio con Icardi

Calciomercato Juventus, l’Arsenal si rifà sotto per Arthur: offerta di scambio

Il centrocampista brasiliano, valutato intorno ai 30 milioni di euro, ha subito un forte corteggiamento da parte dell’Arsenal a gennaio, ma la Juventus non ha voluto prendere in considerazione una partenza immediata. I Gunners, dal canto loro, non vorrebbero alzare bandiera bianca e sarebbero intenzionati a rifarsi sotto. L’ex Barcellona avrebbe già un accordo di massima con mister Arteta, dettaglio che rappresenta senza dubbio un vantaggio non indifferente.

LEGGI ANCHE>>> Juventus e Milan, Mendes ‘porta’ il gioiello: doppio ostacolo

Gli inglesi, inoltre, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Pepe – il cui prezzo è simile a quello di Arthur – offrendo uno scambio di prestiti annuale. L’Arsenal non molla la pista Arthur e prepara il piano d’assalto.