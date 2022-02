Juventus, Conte regala il doppio colpo in Serie A: 100 milioni

La Juventus prepara una grande campagna acquisti per la prossima estate. Difensore e centrocampista, doppia operazione in Serie A grazie a Conte

Conte e il suo Tottenham hanno dato una grossa mano alla Juventus nello scorso calciomercato invernale. Per l’arrivo di Vlahovic a Torino, infatti, sono state importanti le cessioni agli ‘Spurs’ di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Il centrocampista uruguaiano a titolo definitivo per 19 milioni di euro più 6 di bonus, l’esterno svedese in prestito oneroso (fino al 2023) da 10 milioni più obbligo di riscatto condizionato a 35.

Il club inglese potrebbe decidere di anticipare il riscatto a fine stagione qualora l’ex Parma dovessero riuscire a incidere subito. Ovviamente chiedendo uno sconto di 7-8 milioni sulla cifra pattuita per il riscatto condizionato. L’operazione si chiuderebbe così sui 30-33 milioni di euro, una cifra che farebbe comunque molto comodo ai bianconeri per la campagna acquisti estiva.

All’incasso per Kulusevski, il club presieduto da Andrea Agnelli può aggiungere quello derivante dalla vendita di Matthijs de Ligt. L’olandese dovrebbe presto apporre la sua firma sul rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2024, un rinnovo del tutto ‘tattico’ poiché utile alla Juve per avere maggior forza contrattuale in sede di trattativa coi club interessati all’ex capitano dell’Ajax. Ad oggi parliamo di Barcellona, Chelsea, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.

La Juventus vorrebbe almeno 65-70 milioni di euro per il classe ’99, uno dei pilastri della squadra di Allegri. Poco meno insomma di quanto è costato nell’estate di tre stagioni fa.

Calciomercato Juventus, 100 milioni per Bremer e Milinkovic-Savic

Con 100 e passa milioni da spendere, la Juventus potrebbe regalare ad Allegri e ai tifosi altri due grandi colpi. Altri due big della nostra Serie A, come Bremer – sul quale è forte l’Inter – e Sergej Milinkovic-Savic, vecchio pallino del tecnico livornese.