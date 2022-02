Roma, Mourinho: “Zaniolo via? Vi dico tutto” | Annuncio su Pellegrini

Il tecnico della Roma, Josè Mourinho, in conferenza stampa parla del futuro di Nicolò Zaniolo: svelate le condizioni di Pellegrini

La Roma continua a essere alla ricerca di continuità, qualità principale che è mancata ai giallorossi in questa prima stagione targata Josè Mourinho. Nel frattempo domani si ritorna in campo e la squadra capitolina affronterà il Genoa allo Stadio Olimpico.

In questi giorni però ad alzare un polverone attorno alla Roma è stato proprio Tiago Pinto, che ha rivelato che Zaniolo in estate potrebbe lasciare la capitale. Quest’oggi in conferenza stampa il tecnico romanista ha parlato proprio del futuro del numero 22, e non solo. Annuncio anche sulla presenza di Pellegrini nella partita di domani o meno.

Roma, Mourinho allo scoperto: “Zaniolo? Difficile dire che rimarrà al 100%”

Roma alla ricerca di sicurezze, che negli ultimi tempi sono certamente venute a mancare, soprattutto dopo la sconfitta contro la Juventus. Di certezze non ne ha date nemmeno Tiago Pinto, annunciando la possibilità che Zaniolo lasci la Roma in estate. Così oggi Josè Mourinho in conferenza stampa ha parlato proprio del futuro del numero 22:

“Le parole di Tiago Pinto sono normali. Per un direttore sportivo onesto e sincero è difficile dire che Zaniolo resterà al 100%. Nemmeno il giocatore vorrebbe sentirlo, perché si vuole sentire libero. La sua frase è stata estrapolata da un discorso per fare prime pagine. Zaniolo come minimo sarà un nostro giocatore fino al 2024”. Poi sul recupero di Pellegrini svela: “Per martedì potrebbe recuperare. Domani deve riposare perché ha lavorato tanto per recuperare”.