Calciomercato Juventus, due stelle ‘gratis’: Allegri è avvisato

La Juventus sta già pianificando i prossimi colpi di calciomercato: Allegri è avvisato, doppio colpo a costo zero

Il ritorno in campo per la Juventus si avvicina. La sfida contro l’Hellas Verona, di scena domenica all’Allianz Stadium, è il prossimo step da superare per gli uomini di Massimiliano Allegri. Dopo una sessione di calciomercato invernale che ha visto la ‘Vecchia Signora’ dominare in lungo e in largo, adesso è tempo di tentare di risalire la classifica conquistando almeno la quarta posizione in Serie A che permetterebbe alla Juventus di giocare la prossima Champions League. In vista di giugno, però, qualcosa potrebbe cambiare sempre in ottica mercato: possibile doppio colpo.

Oltre alle entrate, sono le possibili uscite a tenere banco in casa Juventus. Una di questa riguarda Paulo Dybala: l’argentino resta in scadenza il 30 giugno e molto difficilmente rinnoverà il contratto con la ‘Vecchia Signora’. L’ex Palermo piace a diversi top club europei ma uno in particolare potrebbe firmare una clamorosa beffa alla Juventus, puntando forte sull’argentino a costo zero. Si tratta del Chelsea di Thomas Tuchel: il tecnico tedesco vuole Dybala ma non solo, Massimiliano Allegri può rischiare una doppia beffa.

Il Chelsea beffa la Juventus: non c’è solo Dybala

Non c’è solo Paulo Dybala nei piani dei campioni d’Europa, per rinforzare l’attacco di Tuchel in vista della prossim stagione. I ‘Blues’, infatti, possono provare a mettere a segno un altro colpo di assoluto spessore. Si tratta di Ousmane Dembele, ormai da mesi ai ferri corti con il Barcellona e che lascerà la Catalogna a costo zero il prossimo giugno.

L’esterno francese è sul taccuino della Juventus ormai da lungo tempo ed il club bianconero, oltre a perdere la ‘Joya’, rischia di dover dire addio anche all’attaccante del Barcellona.

Una doppia beffa con il Chelsea assoluto protagonista: Tuchel prepara lo ‘sgarbo’ alla ‘Vecchia Signora’.