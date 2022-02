Juventus, Alex Sandro all’Atletico: Simeone riformula lo scambio

Il futuro di Alex Sandro sarà lontano dalla Juventus: idea scambio con Simeone, nuova proposta dal ‘Cholo’

Le attenzioni della Juventus sono tutte orientate in vista del prossimo match di Serie A, di scena all’Allianz Stadium domenica prossima, contro l’Hellas Verona. Dal calcio giocato al calciomercato, i bianconeri sono reduce da una sessione invernale davvero memorabile. Zakaria e Vlahovic daranno da subito un grosso contributo a centrocampo e attacco, anche se i fari dei dirigenti bianconeri sono già proiettati al prossimo anno. La stagione 2022/23 dovrà essere quella del rilancio, per far sì che la ‘Vecchia Signora’ torni al vertice del calcio italiano.

Per farlo, ovviamente, sarà decisiva la prossima sessione di mercato: in tal senso, il nome di Alex Sandro resta tra i probabili partenti da Torino il prossimo giugno. Il brasiliano, in scadenza nel 2023, non rinnoverà con i bianconeri ed è quindi destinato a salutare il calcio italiano a sette anni dal suo approdo dal Porto. I bianconeri avrebbero in mente di offrire il laterale verdeoro all’Atletico Madrid, in cambio del cartellino di Renan Lodi. Per il laterale classe 1998, però, Simeone ha in mente una controproposta.

Juventus-Renan Lodi: la controfferta di Simeone

No ad Alex Sandro, per lasciare partire a giugno Renan Lodi. Il terzino di San Paolo piace da tempo alla Juventus: in stagione ha collezionato 26 presenze con 1 rete e 3 assist vincenti. Il piano del ‘Cholo’ prevederebbe, invece, l’inserimento di Weston McKennie nell’ipotetico affare estivo.

Il centrocampista texano è sul taccuino di diverse società europee ed è considerato un profilo ideale per la mediana dei ‘Colchoneros’.

Situazione dunque in divenire: Simeone può puntare McKennie, la Juventus resta alla finestra per Renan Lodi.