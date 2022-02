UFFICIALE l’addio del bomber | Il Barcellona lo aspetta

Uno dei giocatori più chiacchierati dell’ultima sessione di mercato ha rescisso consensualmente il suo contratto: il futuro è al Barcellona



Quando un giocatore arriva a ridosso della scadenza del suo contratto – o anche semplicemente alla data da cui è consentito accordarsi col nuovo club individuato come destinazione futura – le strade sono solitamente due. O il calciatore rinnova con la sua squadra, o arriva a parametro zero alla fine vera e propria dell’accordo.

In realtà c’è una terza via, solitamente poco battuta: quella della risoluzione consensuale del contratto. Atleta e club si accordano per un’interruzione del contratto che svincola il giocatore da qualsiasi obbligo nei confronti della società, che da quel momento non può chiedere alcunchè per il costo di un cartellino che non detiene più. Questo è il percorso scelto dall’Arsenal con il suo ex capiatno, Pierre-Emerick Aubameyang.

Attraverso un comunicato ufficiale, accompagnato da un post sul profilo Twitter del club, l’Arsenal ha dato evidenza dell’interruzione consensuale del contratto con il giocatore gabonese.

⚡ For the match-winning moments

🙅‍♂️ For the iconic celebrations

😀 For making us smile

Thank you for everything, @Auba ❤️

— Arsenal (@Arsenal) February 1, 2022